Rektör Karacoşkun Milat Gazetesi Bölge temsilcisini kabul etti

Milat Gazetesi Gaziantep Bölge Temsilcisi Mehmet Güngördü, Kilis 7 Üralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’la bir araya geldi.

Yarım asırlık bir gazetecilik bilgi birikimine sahip olduklarını belirten Güngördü, gazetecilik mesleğinin günümüzde dijital platformlar ile başlayan dönüşümü ve sosyal medya haberciliği ile ilgili görüşlerini paylaştı.

Rektör Karacoşkun ise haberciliğin ve basın faaliyetlerinin, teknolojinin baş döndürücü hızına mutlaka uyum sağlaması gerektiğini belirterek, özellikle sosyal medyanın toplum üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.