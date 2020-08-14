Motosiklet sevdası olan kent Kilis Kilis’te tüm araçların yarısı motosikletlerden oluşuyor

Kilis'te, vatandaşların büyük bölümü motosiklet kullanırken, kentte bulunan tüm araçların yarısı motosikletlerden oluyor.
Türkiye’de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te, istatistiklere göre trafikte kullanılan araçların yüzde 50’si motosikletlerden oluşuyor. Kilis’in sokak ve caddelerinin dar olması nedeniyle vatandaşlar, otomobillere göre daha az benzin yaktığı için motosiklete binmeyi tercih ediyor. Bazı vatandaşlar motosiklete 45 kişi binerek aile boyu ulaşımlarını sağlıyor. Tek veya iki kişilik motosiklete 45 kişi binenler ilginç görüntüler oluşturuyor.
Kilis’e il dışından gelenler, kentteki motosiklet çokluğu nedeniyle şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.