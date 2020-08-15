Japonya Büyükelçisi Miyajima Akio Kilis'te Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Mıyajıma Akio Kilis'te, Türk ve Suriyeli judocuların antrenmanlarını izledi

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima Akio Kilis'te, Türk ve Suriyeli judocuların antrenmanlarını izledi.

Türk ve Suriyelilerin oluşturduğu judo takımının antrenmanlarını izlemek için Kilis'e Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio, judocular ile bir araya geldi.

Büyükelçi Akio, Türk ve Suriyeli judocuların antrenmanlarını dikkatli bir şekilde izledikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Büyükelçi Akio, 3 yıl önce Türkiye'de göreve başladığını ifade ederek, "Kilis'e ilk kez geliyorum. Ankara'da 2 yıl önce judo federasyonu başkanı ile bir araya geldiğimizde Türk ve Suriyeli sporcuların judo yaptıklarını öğrendiğimde Kilis'e geleceğimin sözünü vermiştim. Savaşın çocukları spor yaparak, travmayı atıyorlar. Cesaretlerinden çok etkilendim. 2 yıl önce Suriyeli çocuklar Ankara'da müsabakalara katıldılar. Sporcuların judo kıyafetlerini biz karşıladık. İki yıl önce söz vermiştim, sporcuların nasıl judo öğrendiğini görmek istediğimi belirtmiştim. Bunu bugün gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Çocukların savaştan sonra judo yaparak, savaşın etkisini giderdiklerini gördüm. Suriyeli çocukların bu tür faaliyetlerini destekliyorum" dedi.

Kilis Vali Vekili Fehmi Sinan Niyazi ise Büyükelçisi Miyajima Akio'nin incelik göstererek judo faaliyetlerini yerinde görmek için Kilis'e geldiğini ifade ederek, "Spor yapan arkadaşlarımızı teşvik etmek için buraya gelerek onurlandırdılar. Spor evrensel bir dil, bütün insanların dostluk ve kardeşlik içerisinde kaynaşması için en önemli araçlardan bir tanesidir. Judo dünyaca kabul gören ana vatanı Japonya olan, felsefesi en az spor aktivitesi kadar etkili barış severliğini, ağır başlılığı ön gören bir spor dalıdır" diye konuştu.

Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim etkinliğe eşlik etti.

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