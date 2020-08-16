Arazide çıkan yangını itfaiye söndürdü

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Kilis’te, tarım arazisinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Suriye sınırında bulunan Arpakesmez köyünde kurumuş odunlar ve otların bilinmeyen bir nedenle alev alması üzerine vatandaşlar durumu itfaiye müdürlüğüne bildirdi. İtfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek söndürdü. Yangında bazı meyve ağaçları zarar gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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