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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis’te fıstık hasadı sürüyor

İHA

Kilis'te, yeni mahsul Antep fıstığının hasadı sürüyor.

Kilis’te fıstık hasadı sürüyor

Kilis’te, yeni mahsul Antep fıstığının hasadı sürüyor.
Gaziantep başta olmak üzere doğu ve Güneydoğu Anadolu yetişen Antep fıstığı hasadı sürüyor. Antep fıstığının kızarmış olanları toplanmaya devam ederken, fıstık hasadının bu ay sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.
Önemli fıstık üretiminin yapıldığı Kilis’te, vatandaşlar kızarmış olgunlaşmış fıstıklarını toplamaya devam ediyor. Fıstık hasadının Ağustos ayı içerisinde tamamlanacağını ifade eden üreticiler, bu yıl fıstıkta rekoltenin beklendiği gibi iyi olduğunu ifade ettiler. Kurutulmuş fıstığın kilosu 55 TL’den alıcı bulduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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