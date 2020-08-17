Sabunhane Canbolat Bey Hanı restorasyonu sürüyor

Kilis Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlandıktan sonra Gençlik merkezi olarak kullanılacak olan Canbolat Bey Hanının restorasyon çalışmaları sürüyor.

Tekye Mahallesinda mülkiyeti Kilis Belediyesine ait olan Sabunhane Canbolat Bey Hanı'nda restorasyon çalışmaları hızlı bir şekilde sürüyor. Kilis Belediyesi tarafından restorasyonu yaptırılan Canbolat Bey hanın restorasyonu yapıldıktan sonra Gençlik Merkezi olarak kullanılacağı öğrenildi.

10 yıldır Kilis’te bulunan tarihi mekanların restorasyonları bir bir yapılarak, tarihe ışık tutacak eserler Kilis kültürüne kazandırılıyor. Tarihi eserlerin büyük bölümü hazırlanan projeler ile ayağa kaldırılıyor.

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