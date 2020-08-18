Düzensiz parklar vatandaşları bezdirdi

'İyi ki senin kızınım'

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Kilis’te rast gele ev ve iş yerlerinin önüne park eden araç ve motosikletler vatandaşları canından bezdirdi.

Kilis’te, Parkomat’a para vermek istemeyen araç ile motosiklet sürücüleri, ev ile iş yerlerinin girişlerine araçlarını bırakmaları nedeniyle vatandaşlar evlerine ve iş yerlerine girmekte zorluk çekiyor. Vatandaşlar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, düzensiz parklara cezai işlem uygulamasını istediklerini belirterek,”Evimize iş yerimize giremez olduk. Kapıların girişleri motosiklet ve araçlarla kapatılmış durumda, yetkilileri göreve çağırıyoruz” diye konuştular.

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