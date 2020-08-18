İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ile Kilis 7 Aralık Üniversitesi işbirliğiyle Biber ve zeytinyağında tarladan sofraya verim ve kalitenin arttırılması projesi, ilk meyvesini verdi.

İKA’dan tarafından tarım ekosistemini geliştirecek projeleri desteklemeye devam ediyor.

Kilis’te, İKA tarafından Tarımda Rekabetçilik Mali Destek Programı kapsamında desteklenen Biber ve zeytinyağında tarladan sofraya verim ve kalitenin arttırılması projesi, ilk meyvesini verdi. İKA ile 7 Aralık Üniversitesi işbirliğinde projelerin devam edeceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.