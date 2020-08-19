Jandarma personeline eğitim

'İyi ki senin kızınım'

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından İl Jandarma Komutanlığı personeline 20202021 av sezonu öncesi bilgilendirme eğitimi verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye’de 20202021 av dönemi 22 Ağustos 2020 tarihinde başlayacağını açıklamasından sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından Kilis İl ve ilçe Jandarma komutanlığında görevli personele bilgilendirme eğitimi verildi.

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