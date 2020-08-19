Kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döktü

Kilis’te yabancı uyruklu bir kişi, kayınvalidesini öldürdükten sonra 5 katlı binanın zemini eşerek gömdükten sonra üzerine beton döktü.

Edinilen bilgiye göre, 11 gün önce 68 yaşındaki Altue El Hassan’ın ailesi tarafından kayıp olduğunu belirterek, Emniyete kayıp ilanında bulundu. Soruşturmayı sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Altue El Hassan, damadı M.E.A’yı sorguya aldı. M.E.A. kayınvalidesini öldürerek ikamet ettikleri, Atatürk Mahallesi Bekçioğlu Sokaktaki 5 katlı binanın zemin katını eşerek gömdükten sonra üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Olay yerine gelen Kilis Cumhuriyet Savcısı Kerem Uçkan’ın gözetiminde cesedin beton kırılarak çıkardı. Olay Yeri inceleme Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ceset çıkarılarak otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Gözaltındaki M.A.A’nın sorgusu sürüyor.

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