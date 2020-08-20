Altın fiyatları bugün ne kadar?

'İyi ki senin kızınım'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında, Covid 19 Salgınla mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen Salgınla mücadele toplantısına Vali Recep Soytürk başkanlık etti. Toplantıya Kilis 7 Aralık Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan, İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık, Kilis Esnafa ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Memiler, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı ile daire müdürleri katıldı.

Vali Soytürk, bir konuşma yaparak Covid 19 salgını ile mücadele konusunda herkesten destek beklediklerini, kurullara uyulmasını istediklerini ifade etti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık, Sinevizyon eşliğinde korona virüsle mücadele konusunda yaptıkları çalışmaları anlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.