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İlçelerdeki korona denetimlerine Kaymakamlarda katıldı

İHA

Kilis'in Polateli, Elbeyli ile Musabeyli ilçelerinde Kaymakamların başkanlığında korona virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol edilerek, vatandaş ve esnaflar uyarıldı.

İlçelerdeki korona denetimlerine Kaymakamlarda katıldı

Kilis’in Polateli, Elbeyli ile Musabeyli ilçelerinde Kaymakamların başkanlığında korona virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol edilerek, vatandaş ve esnaflar uyarıldı.
Polateli Kaymakamı ve Musabeyli Kaymakamı Vekili Muhammed Üsame Soysal, Elbeyli Kaymakamı Yusuf Turan, İçişleri Bakanlığının Genelgesi doğrultusunda Covid19 ile mücadele kapsamında ''Sağlık İçin Hepimiz İçin'' sloganıyla yapılan denetimlere katıldılar. İlçe Kaymakamları, vatandaşlar ve iş yerlerine özellikle maske, mesafe ve temizlik konuları başta olmak üzere Covid19 ile mücadele tedbirleri konusunda uyarılarda bulunarak, maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıttılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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