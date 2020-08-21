Mezar ziyaretine gelenlere korona denetimi

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Kilis Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından aile kabristanlığını ziyarete gelenlere maske dağıttı.

Mezarlıklar Müdürlüğü görevlileri Asri Mezarlığa aile kabristanlığını ziyaret etmek için gelen vatandaşların, korana virüse tedbirleri kapsamında ateş ölçümleri yapılarak, maskesi olmayanlara dağıtımı yapıldı.

Vatandaşlar Mezarlık girişinde kurulan belediyemizin dezenfektan noktasından da yararlanmaları sağlandı.

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