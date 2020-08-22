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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis karası üzüm kurutulmaya bırakılıyor

İHA

Kilis'te, 'horoz karası' olarak bilinen Kilis karası cinsi siyah üzümlerin kurutulmasına devam ediliyor.

Kilis karası üzüm kurutulmaya bırakılıyor

Kilis’te, ‘horoz karası’ olarak bilinen Kilis karası cinsi siyah üzümlerin kurutulmasına devam ediliyor.
Türkiye’nin önemli bağcılık merkezinden biri olan Kilis’te, normal üzümlerden önce yetişen Kilis karası olarak bilinen üzümün hasadı sürüyor. Kilis'te yetiştirilen Kilis karası üzümün hasadı sürerken Kilis ve yöresinde sofralık olarak tüketilen üzümlerin kurutulmasına devam ediliyor. Üzümler 1015 TL arasında değişen fiyatlarda satılıyor.

"Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatıyla bölgeye güven geldi"
Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir Kilis karası üzümün kentin en büyük gelir kaynağı olduğunu ifade ederek, "Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatı öncesi çiftçilerimiz mağdur oldu, çünkü sınır hattında sürekli saldırılar oluyordu. Harekatlarla bölgeye huzur geldi. Çiftçilerimiz, yılmadı, bıkmadı, her şartta üretime devam etti. Kilis karası üzüm bölgemiz için çok önemlidir. Musabeyli ilçesi ve bölgenin en önemli geçim kaynağıdır. Üzümün her aşaması insanlığa fayda sağlamaktadır. Aralık ayında budama yapılıyor, bağın çubuğu yakıt olarak kullanılıyor. Bağların yapraklarını sarma olarak kullanıyoruz. Üzüm olgunlaşmadan önce koruklar oluyor. Bu korukları turşu, koruk suyu yaparak piyasaya sunuyoruz. Üzüm olduktan sonrada yaş ve kuru olarak piyasaya sürüyoruz. Ayrıca bu üzümden pekmez yapıyoruz. Gün pekmezi yapıyoruz. Sadece bizim ilimizde yapılıyor. Gerek aroması, gerek kalitesi açısından üzümümüz bir numaradır" dedi.
Üretici Bülent Özçelik Bölgenin tek geçim kaynağının başında üzüm geldiğini ifade ederek, "Üzüm üretmek gerçekten meşakkatlidir. 40 derece sıcağın altında hasat yapılıyor. Şuan Suriye sınırına sıfır nokta da hasat yapıyoruz. Kuru üzümün kilosu 1015 TL arasında değişen fiyatlarda alıcı buluyor. İsteğimiz daha yüksek fiyata alıcı bulmasıdır" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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