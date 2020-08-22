Motosiklet elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

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Kilis’te, direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü elektrik direğine çarparak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.K.K. yönetiminde 79 DK 479 plakalı motosiklet Anadolu İmam Hatip Lisesinde önünde elektrik direğine çarptı. Ağar yaralanan M.K.K. 112 Acil ambulansı ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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