CHP Kilis İl Yönetimi Rektör Karacoşkun’la bir araya geldi

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kilis İl Başkanı Mehmet Akif Perker ile yönetim kurulu üyeleri 7 Aralık Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u ziyaret etti.

CHP Kilis İl Başkanı Mehmet Akif Perker ile yönetim kurulu üyeleri ile belediye meclis üyeleriyle birlikte 7 Aralık Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u makamında ziyaret ettiler.

Görüşmede Türkiye gündemine dair konular ile Kilis'in öncelikli sorunlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

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