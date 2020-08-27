Vali Soytürk, Oylum Höyüğü inceledi

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Kilis Valisi Recep Soytürk, Oylum Höyükte yapılan kazılarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

1988 yılında başlayan kazıyla tarihe ışıt tutan Oylum Höyük kazı ekibini Vali Recep Soytürk ziyaret etti. Gaziantep Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Engin ile bir araya gelen Vali Soytürk, çalışmalar, yapılan kazılar ile ilgili bilgi aldı.

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