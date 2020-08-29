Vali Soytürk düğün salonlarını denetledi

Kilis Valisi Recep Soytürk, Kentteki düğün salonları ziyaret ederek korana kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi.
Vali Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ile birlikte Covid19 salgını ile mücadele kapsamında Kilis’te bulunan çeşitli düğün salonları ile sokak düğünlerini bizzat yerinde denetledi.
Daha önce Düğün Salonu işletmecileri ile toplantı yaparak, Covid19 tedbirlerine uyulması yönünde bilgilendirme yapmıştı.
Vali Soytürk, “Covid19 salgını ile mücadele kapsamında İlimizde bulunan düğün salonlarına yapmış olduğu denetimlerine devam ederek, halkımıza salgınla mücadelede sağduyulu olma konusunda önemli uyarılarda bulundum” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.