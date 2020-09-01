Eğitimini tamamlayanlara sertifika

Kilis’te, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından “Sürü Yönetimi Elemanı” eğitimini tamamlayanlara sertifikaları verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında 2018 yılında yapılan protokol çerçevesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik elemanları tarafından düzenlenen 104 saatlik “Sürü Yönetimi Elemanı” eğitim programında başarılı olan kursiyerlere, sertifikaları Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu tarafından verildi.

Sertifika töreninde konuşan İl Müdürü Kökçüoğlu, “Kursiyerlere çalışma hayatında başarılar dileyerek, Sürü Yönetimi Elemanı eğitimi alan yetiştiricilerimizin istihdam desteklemesine başvurarak yararlanmaları tavsiyesinde bulundu. İl Müdürlüğü olarak her zaman çiftçimizin yanındayız. Bakanlığımız tarafından yayımlanan hayvancılık desteklemeleri uygulama tebliği kapsamında, Sürü Yönetim Elemanı eğitimini başarı ile tamamlayıp aldığı sertifika ile Çoban İstihdam desteğine başvuru yapan yetiştiricilerimize her yıl Bakanlığımızca belirlenen tutarda destekleme ödemesi yapılmaktadır. Bu tutar 2019 yılı için 5 bin TL olarak belirlenmiştir” ifadesini kullandı.

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