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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2020 yılı sonbahar şap aşılama kampanyası

İHA

2020 yılı sonbahar şap aşılama kampanyası

Kilis’te, 2020 yılı Sonbahar dönemi "ŞAP Aşılama Kampanyası" başladı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Kilis’te, genelinde uygulamaya konulan ’bölgesel risklerin azaltılmasına dayalı Şap Hastalığının kontrol ve eradikasyon projesi’ kapsamında aşı çalışmalarına başlandığını ifade ederek, “İlimiz merkez ve ilçelerinde 1 Eylül16 Kasım 2020 tarihleri arasında büyükbaş hayvanlara yönelik Sonbahar dönemi ŞAP Aşılama Kampanyası yapılacak. Kampanya kapsamında 2 aylık yaşın üzerindeki tüm sığır cinsi hayvanlar aşılanacaktır. Şap hastalığı bütün çift tırnaklı hayvanlarda rastlanan çok bulaşıcı viral ve ihbarı mecburi bir hastalıktır. Ağızda, tırnakta ve memelerde yaralar oluşturan bu hastalık, et veriminde yüzde 3045, süt veriminde yüzde 1535 arasında verim kayıplarına neden olur. Özellikle genç hayvanlar hastalığa karşı son derece hassas olup, ölümlere yol açabilir. Hastalıktan korunmanın yolu, 2 aylık yaşın üzerindeki tüm hayvanların altı ay aralıkla yılda iki kez aşılanmasıdır. Ayrıca ilk defa aşılanan buzağıların ilk aşıdan 2130 gün sonra rapel aşılarının yapılması gerekmektedir. Kampanya kapsamında tüm büyükbaş hayvanlar aşılanacaktır. Aşılama kampanyası çerçevesinde tüm yetiştiricilerimizin büyükbaş hayvanlarını aşılatmaları 5996 sayılı kanun gereğince mecburi olup ayrıca, buzağı desteklemesinden faydalanmak ve yurtiçi nakillerde Veteriner Sağlık Raporu almak için şap hastalığına karşı son 12 ay içerisinde en az iki kere aşılanmış ve ikinci aşı son 6 ay içerisinde yapılmış olmalı, ayrıca LSD aşısı ile son bir yılda bir defa aşılanmış olması gerekmektedir” ifadesini kullandı.

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