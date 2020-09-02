Üniversite ile Afrika Vakfıyla İş Birliği yapacak

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Mustafa Doğan Karacoşkun, Üniversitede eğitim gören Afrikalı öğrenciler konusunda Afrika vakfıyla iş birliği görüşmesi yaptı.

Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Afrikalı öğrencilerin eğitimi ile ilgili yapılabilecek iş birliği konularını görüşmek için Afrika Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri Kurt ile bir araya geldi.

Görüşmede, Afrikalı öğrencilerin eğitim sebebiyle Türkiye’ye ve 7 Aralık Üniversitesine yönelmeleri, bu öğrencilerin kültürel ve sosyal açıdan adaptasyonu, olası sorunlarına çözüm önerileri ile kültürel uyum çalışmaları konusunda iş birliği ve bu doğrultuda yürütülecek ikili çalışmalar ele alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.