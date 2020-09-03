Aşırı sıcaklarından bunalan gençler havuzda serinliyor

Kilis’te aşırı sıcaklardan bunalan gençler havuza girerek serinliyor.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kilis’te de aşırı sıcaklar etkili oluyor. 40 dereceyi aşan sıcaklar nedeniyle gençler havuzda serinliyor Tarihi Küçük Havuz'un işletmecisi İrfan Oylumluoğlu, pandemi kurullarına uygun şekilde havuzu işlettiklerini ifade ederek, “Tüm dünya korona virüsle mücadele ediyor. Bizde aynı şekilde mücadele ediyoruz. Bütün tedbirlere uyarak müşteri alıyoruz. Ateşlerini ölçerek, kurallara uyarak müşterileri alıyoruz. Hijyen çok önemli, bu nedenle havuzda yoğunluk oluşturmuyoruz. Bu süreçte herkes üzerine düşeni yapıyor, vatandaşlarımız da duyarlı, pandemi nedeniyle işlerimizde düşüş var. Ne yapalım, kurallara uymak zorundayız. İşlerimiz önceki yıllara oranla yüzde 10’a düştü. Belediyemiz sürekli dezenfektasyonu yapıyor. Nerede ise her gün bu işlem yapılıyor” dedi.

Havuza yüzmeye gelen gençler ise, havaların çok sıcak olduğunu, bu nedenle serinlemek için havuza geldiklerini ifade ettiler.

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