Korona denetimleri sıklaştı

Kilis’te Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından gıda satış yerlerinde denetimlere başladı.

Korona tedbirleri denetimlerine Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu’da katıldı.

İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu işletmelere uyarılarda bulunduklarını ifade ederek, “Tüketicilerimizin güvenilir gıdaya ulaşması için gıda satış yerlerinin büyük önem taşıyor. Hemşehrilerimizin güvenilir gıdaya ulaşmalarını sağlamak bizim en büyük hedefimizdir. Gıda satış yerlerinde uyulması gereken kurallar ekiplerimizce birebir anlatılmakta olup işletmelerimizden titiz ve dikkatli davranmalarını istiyoruz. Ayrıca Covid 19 ile mücadele kapsamında ilgili işletmelerin uyması gereken kuralları içeren bilgilendirici afişler dağıtılmakta ve maske takılması konusunda uyarılar yapılmaktadır " dedi.

İl Müdürü Kökçüoğlu, Vatandaşların gördükleri aksaklıkları 174 Alo gıda hattı ile il ve ilçe müdürlüklerine bildirmelerini istediklerini sözlerine ekledi.

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