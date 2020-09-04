Elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti

Kilis’te, bir kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
29 yaşındaki A.D.B., Akpınar Mesire alanına giden yol üzerindeki bağevinde çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı. Ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan, A.D.B., burada yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.