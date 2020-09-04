Kilis’te uyuşturucu operasyonu

Kilis’te, jandarma ekipleri Suriye sınırında 500 gram esrar, 3 bin 607 adet hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Bulamaçlı Köyünde K.K. isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 500 gram toz esrar, 2 bin adet captagon sentetik uyuşturucu hap ve bin 607 adet cinsel uyarıcı hap ele geçirildi. olayla ilgili gözaltına alınan K.K.'nin soruşturması devam ediyor.

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