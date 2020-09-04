Kamyon traktöre çarptı: 2 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kilis’te hafriyat kamyonunun traktöre çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kilisİslahiye karayolu Eğlen yol ayrımı mevkisinde R.A. yönetimindeki 79 AAH 783 plakalı Mercedes marka hafriyat kamyonu, M.Y. yönetimindeki 79 AD 581 plakalı Massey Ferguson marka traktöre çarptı. Kazada her iki araç sürücüsü yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.