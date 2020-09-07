Kilis’te badem hasadı başladı

Kilis’te, tarımsal anlamda önemli bir yer tutan Badem’in hasadı başlanırken, kabuklu badem 15 TL’den, kabuksuz 5560 TL’den alıcı buluyor.

Kilis’te, 1 ay süreceği tahmin edilen bademin hasadına başlandı. Kilis’in bazı bölgelerinde hasada başlanırken, bazı bölgelerinde Ağustos ayı sonunda badem hasadını başlanacak.

“Kabuklu badem 15 TL’den, kabuksuz 5560 TL’den alıcı buluyor”

Kilis’te en büyük badem yetiştiricisi olan Vasıf Akıncı, Amerikan ile Fransız badem çeşidi ürettiklerini ifade ederek, “İki ana çeşitte üretiyoruz. Ağustos ayı içerisinde hasada başlıyoruz. 160 dönüm üzerinde 3 binden fazla badem ağacında üretim yapıyoruz. Hasadı makineyle yapıyoruz. Badem üretimi zahmetli bir iştir. Biz üreticilerin en büyük rakibi iklimdir. Badem kabuklu taban fiyatı kilosu 15 TL civarındadır. Kabuksuz badem ise kilosu 5560 TL arasında değişiyor. Tabii bu toptan fiyatıdır” dedi.

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