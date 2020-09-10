Kilis’te korona vakalarında artış sürüyor

Kilis’te, korona virüs vakalarında artış yaşanırken, 2 bin 333 vakanın bulunduğu kentte 31 kişi hayatını kaybetti.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te, korona virüs vakalarında ciddi bir artış var. Virüsün ilk göründüğü günden itibaren bugüne kadar 2 bin 333 vakaya rastlandı. 31 kişinin korona virüsten öldüğü kentte, yoğun bakımda 12 kişi, entübe durumda ise 4 kişi bulunuyor. Kilis genelindeki bütün denetimlere rağmen, bazı duyarsız vatandaşların maske ve mesafe kurallarına uymadıkları gözlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.