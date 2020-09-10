Kilis’te korona vakalarında artış sürüyor

Kilis’te, korona virüs vakalarında artış yaşanırken, 2 bin 333 vakanın bulunduğu kentte 31 kişi hayatını kaybetti.
Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te, korona virüs vakalarında ciddi bir artış var. Virüsün ilk göründüğü günden itibaren bugüne kadar 2 bin 333 vakaya rastlandı. 31 kişinin korona virüsten öldüğü kentte, yoğun bakımda 12 kişi, entübe durumda ise 4 kişi bulunuyor. Kilis genelindeki bütün denetimlere rağmen, bazı duyarsız vatandaşların maske ve mesafe kurallarına uymadıkları gözlendi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.