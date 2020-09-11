Kaçak sigara ile cam boncuk ele geçirildi

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Kilis’in Elbeyli ilçesi Çobanbey Gümrük Kapısında Suriye’den Türkiye’ye giren aracı yapılan aramada, 200 paket kaçak sigara ile 8.5 kilo cam boncuk ele geçirildi.

Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye giren aracı durdurdu. Aracın gizli bölmelerinde yapılan aramada 200 paket kaçak sigara ile 8.5 kilo cam boncuk cinsi eşya ele geçirildi. Kaçakçılık olayı ile ilgili olarak araç sürücüsü ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi.

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