Kilis’te maske denetimi

Kilis’te polis ekipleri, araçlarda maske uygulaması yaptı.
Kilis’te artan korana virüs vakaları nedeniyle denetimler kent genelinde sıklaştı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kent genelinde uygulama noktaları oluşturarak, maske ve sosyal mesafeye uyulup uyulmadığına dair uygulama yaptı. Ekipler, maske takmayanlara, 900 TL pare cezası uyguladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.