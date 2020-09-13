Kilisli sporcu Balkan 2’incisi oldu

Kilisli sporcu Meryem Aygün, Atletizm Gençler Balkan Şampiyonası 400 metrede engelli kategorisinde 2’inci oldu.
İstanbul'da düzenlenen Atletizm Gençler Balkan Şampiyonası 400 metre engelli kategorisinde yarışarak Türkiye’yi temsil eden Kilisli sporcu Meryem Aygün dereceye girerek 2’inci oldu. Meryem Aygün, dereceye girmesi ailesi ve sporcu arkadaşları tarafından sevinç ile karşılandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.