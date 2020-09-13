Kilisli sporcu Balkan 2’incisi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz size büyük geliriz! Bizi yiyemezsiniz!"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kilisli sporcu Meryem Aygün, Atletizm Gençler Balkan Şampiyonası 400 metrede engelli kategorisinde 2’inci oldu.

İstanbul'da düzenlenen Atletizm Gençler Balkan Şampiyonası 400 metre engelli kategorisinde yarışarak Türkiye’yi temsil eden Kilisli sporcu Meryem Aygün dereceye girerek 2’inci oldu. Meryem Aygün, dereceye girmesi ailesi ve sporcu arkadaşları tarafından sevinç ile karşılandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.