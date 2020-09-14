Sınırda 118 adet kaçak cep telefonu yakalandı

Kilis’te, Suriye’den Türkiye’ye getirilen 118 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Türkiye’den Suriye’ye giden iki ayrı aracı durdurdu. İki araç risk kriterleri çerçevesinde xray taramasına gönderildi. Araçlarda yapılan aramada 118 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. İki sürücü ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.