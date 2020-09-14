Bordür taşları boyanıyor

Kilis Belediyesi tarafından Bordür taşlarının boyanmasına başlandı.
Fen İşleri Müdürlüğü tarafından KilisGaziantep, KilisÖncüpınar ile Kilis Çevre yolundaki refüjlerdeki Bordür taşları aşırı sıcaklar nedeniyle renklerini gitmesi üzerine yeniden boyanmaya başlandı. Bordür taşlarının boyanmasıyla birlikte özellikle gece seyahat eden sürücülerin yolda seyir ederken, yolu takip etmelerinde büyük katkısı olduğu bildirildi. Bordür taşlarının boyanması işlemlerinin kısa süre içerisinde tamamlanacağı bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.