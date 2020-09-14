Kilis'te, kaçak 118 cep telefonu ele geçirildi

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te, Suriye´den kaçak olarak getirilen 118 cep telefonu ele geçirildi.
Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye´den gelen 2 aracı 'şüphe' üzerine durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda, kaçak 118 cep telefonu ele geçirildi. Telefonlara el konulurken, isimleri açıklanmayan araç sürücüleri gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2020-09-14 12:01:20
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