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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızılay Genel Başkanı Kınık yaralıları ziyaret etti

İHA

Kızılay Genel Başkanı Kınık yaralıları ziyaret etti

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Suriye’de yaralanan 2 Kızılay görevlisini hastanede ziyaret etti.
Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, yaralıları ziyaretinden sonra Kilis Devlet Hastanesinde yaptığı açıklamada, sabah 09.15’te Kızılay’ın İnsanı Yardım misyonuyla El Bab’a giderken araca yönelik saldırı gerçekleştirildiğini ifade ederek, “Bir arkadaşımızı kaybettik. Aracı kullanan arkadaşımız hafif yaralandı. Olayın sıcağıyla yarasının farkında olmadığını buradaki doktor arkadaşlarımız anladılar. O da tedavi altına alındı. Diğer arkadaşımız da arkadan açılan ateşle, ateşli silah yaralanmasına maruz kalarak, yaralandı. Durumu hafif, tedavi altında, 2 arkadaşımızın da hayati bir tehlikesi yok. Şehidimiz var, özgünüz” dedi.
Gazetecilerin, şehidin cenaze töreninin ne zaman yapılacağı sorusu üzerine Kınık, “Gaziantep’ten Düzce’ye uçakla nakledeceğiz, tören Düze’de gerçekleştirilecek” ifadesini kullandı.

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