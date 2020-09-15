Yolda hareketsiz bir şekilde yatan şahıs hastanede öldü

Eyüpsultan'da devrilen mıcır yüklü kamyon trafiğe neden oldu

Altın fiyatları ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kilis’te yolda hareketsiz bir şekilde yatan yabancı uyruklu kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Ekrem Çetin Mahallesinde yolda hareketsiz bir şekilde yatan yabancı uyruklu şahıs, yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastanede hayatını kaybeden şahsın yabancı uyruklu S.H. olduğu belirlendi.

29 yaşındaki S.H'nin ölüm nedenin ise Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından belirlenmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.