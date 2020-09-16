Kilis’te gastronomi tanıtım gezisi

Kilis’te, TÜRSAB Başkan Yardımcısı Ali Bilir ile yönetim kurulu üyeleri Kilis Gastronomi tanıtım gezisine katıldı.

2 gün süren gezi sonrası TÜRSAB Başkan Yardımcısı Ali Bilir ile yönetim kurulu üyeleri Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut tarafından ağırlandı. Başkan Bulut, Lezzet Diyarı güzel şehir Kilis’in Gastronomi alanında her platformda adını duyurmaya büyük gayret gösterdiklerini ifade ederek, "TÜRSAB Başkan Yardımcısı Ali Bilir, yönetim kurulu üyeleri ve acenta temsilcilerinin de katıldığı, Belediyemiz, İpek Yolu Kalkınma Ajansı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen ve çeşitli illerden misafirlerin katıldığı gastronomi programımız başarılı bir şekilde tamamlandı. İlimize gelen misafirlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

TÜRSAB Başkan Yardımcısı Ali Bilir ile yönetim kurulu üyelerine İl Kültür ve Turizm Müdürü Cuma Özdemir eşlik etti.

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