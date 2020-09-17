Kilis'te yoğun sis etkili oldu

Kilis’te, etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte seyir etmekte güçlük yaşadı.

Kilis’te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 2030 metreye kadar düştü. Kentin üzeri sis ile kaplanırken, adete göz gözü görmedi. Sürücüler trafikte sis farlarını yakarak seyretmek zorunda kaldı. Bu mevsimde yoğun sis görülmesi şaşkınlıkla karşılandı. KilisHatay, KilisGaziantep, KilisMusabeyli, KilisPolateli, KilisElbeyli ve KilisÖnüpınar karayollarında sis etkili oldu.

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