Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, İpek Yolu Kalkınma Ajansı desteği ile yürütülen “Kilis Gastronomisi Dünyaya Açılıyor” projesi kapsamında farklı illerden gelen turizm acenteleri ve rehberler ağırlanarak, kent gastronomisi tanıtıldı.

Bereketli toprakları, asırlık ağaçları, tarihi eserleri, camileri, türbeleri, konakları, çeşmeleri, 4 bin yıllık tarihe sahip olan zeytini ile zeytinyağı ve bin bir çeşit yöresel yemekleriyle Güneydoğu'nun incisi Kilis turizm profesyonellerini ağırladı. TURSAB Başkan Yardımcısı Ali Bilir ile birlikte farklı illerden gelecek olan turizm acentelerini ve rehberlerini misafir eden Kilis, yüzyıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kilis, yöresel mutfağı ve tüm tarihi değerleriyle gastronomi turizminden payına düşeni almaya çalışıyor. Bilir, Kilis’e gelmeden önce farklı önyargıları bulunduğunu ifade ederek, “Covid 19’un hayatımızda olması nedeniyle acaba neler ile karşılaşacağız, Covid 19 riski nedir diye, böyle bir endişemiz vardı. Bununla birlikte Kilis sınırda olan bir ilimiz olması nedeniyle güvenlik endişemiz vardı. Bu endişe içerisinde buraya geldik, Kilis’e geldiğimizden itibaren ön yargılarımız tamamen ortadan kalkmıştır. Kilis’in hem Covid 19 tedbirleri alınmış, mekansal olarak, şehirsel olarak, kamu nezdinde görevliler tarafından gerekli tedbirlerin alındığını gördük. Çok güvenli bir şekilde gezimizi, seyahatimizi gerçekleştirdik. Kilis’in Suriye sınırında olması nedeniyle diğer endişelerimiz ortadan kalkmıştır. Hiç burada uzaktan düşündüğü gibi olumsuz bir durum söz konusu değildir. Gayet asayiş sağlanmış güvenlikte hiçbir sıkıntı yoktur. İstanbul’un bir semtinden, güvenlik açısından daha güvenli olduğunu söyleyebilirim. Kilis’e geldikten sonra birçok yönünü öğrendim. Kilis’in tarihten beri tamamen bir gastronomi şehri olduğunu, bir yemek kültürü olduğunu, mutfak kültürünün olduğunu, çok derin ve güçlü olduğunu gördüm. Hemen yanı başında Gaziantep’in olması nedeniyle biraz Gaziantep’in gölgesinde kalmıştır. Yetkililerden öğrendiğimiz 240’tan fazla yemek çeşidinin olduğunu öğrendik. İki gündür de 2030 tanesini de tatma fırsatı bulduk. Hepsi birbirinden farklı lezzettir” dedi.

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