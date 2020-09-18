Kilis'te tatlıcılara sıkı denetim

Kilis’te Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından pasta, börek ve şerbetli tatlı üretimi yapan unlu mamül üretim işletmelerine yönelik denetimlerine başladı.

Kilislilerin sağlıklı ve güvenilir gıda tüketmeleri için denetimlerini aralıksız sürdüren Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, denetim ekipleri pasta, börek ve şerbetli tatlı üretimi yapan unlu mamül üretim işletmelerine yönelik denetimlerine başladı.

Gıda üretiminin kesintiye uğramaması ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla işletmelerin hijyenik koşullarının yanı sıra Covid 19 salgınına karşı alınan tedbirlere uymasının önemine dikkat çeken Kilis Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, denetimlere de bizzat katılarak, Covid19’a karşı açılan savaşta herkesin alınan tedbirlere uyması gerektiğini söyledi.

İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Gıda işletmelerinde üretimin devam etmesi ve güvenilir gıdaya rahat ulaşılabilmesi için herkesin devletin aldığı tedbirlere uyması gerektiğini ifade ederek, “.Covid 19 hastalığının gıda üretimimize zarar vermemesi için gerekli bütün tedbirler alınıyor ve denetimlerimiz de bu yönde hız kazanmış durumda. Denetim sonuçlarına göre üretimimizin sürekliliğini devamlı kontrol ediyoruz. Gıda işletmelerimizde hijyenik şartların yanında alınan tedbirlere uyulup uyulmadığı da kontrol ediliyor. Gıda İşletmelerimize Covid 19 ile mücadele kapsamında uyulması gereken kuralları içeren bilgilendirici afişler dağıtılıyor. Hem halk sağlığımızın korunması hem de güvenilir gıdaya rahat ulaşım için gıda işletmelerimizle sürekli iletişim halinde olacağız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.