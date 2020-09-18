2020-2021 yılı ilköğretim haftası başladı

Kilis’te, 20202021 Yılı İlköğretim Haftasının başlaması nedeniyle çelenk sunumu yapıldı.

Eğitim Öğretim yılı başlaması münasebetiyle Kilis’i ziyaret eden Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü Anıl Yılmaz’ın da katıldığı programda Atatürk anıtına çelenk sunumu yapıldı. Pandemi dolayısı ile katılımın sınırlı olduğu törene İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt başta olmak üzere merkez yöneticileri ve öğretmenler katıldılar. Çelenk sunumu sonrası saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunuşuyla devam eden tören iyi dilekler temennileri ile sona erdi. Çelenk sunumunun ardından Genel Müdür Anıl Yılmaz Kilis’te kurulan 4 EBA Destek Noktalarından biri olan Mehmet Hanifi ve Ökkeş Cümbüş Ticaret Meslek Lisesi'nde kurulan EBA destek noktasını yerinde denetime gittiler.

Sonrasında Mübeccel Suphi Yavaşça Sosyal Bilimler Lisesinde pandemi dolayısı ile katılımın sınırlı olduğu merkez yöneticileri ve öğretmenlere uzaktan eğitim ile ilgili genel değerlendirme yapıldı.

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