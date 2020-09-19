Kamyonet sürücüsü köpeği aracın arkasına bağlayarak koşturdu

Kilis’te, bir kamyonet sürücüsü aracın arkasına bağladığı köpeği uzun süre koşturdu.
Kilis’te sabah saatlerinde kamyonet sürücüsü köpeğine aracın arkasına iple bağlayarak yoluna devam etti. Zaman zaman köpeğin koşmadığı gözlendi.
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