Kilis’te fıstık hasadı sona erdi

Kilis’te, yetişen önemli ürünlerden biri olan Antep fıstığının hasadı sona erdi.

Gaziantep başta olmak üzere doğu ve Güneydoğu Anadolu yetişen Antep fıstığı hasadı Kilis’te sona erdi. Ağustos ayında boz fıstık hasadı ile başlayan Antep Fıstığı Eylül ayı olgunlaşan fıstıkların toplanmasıyla birlikte hasat sona erdi.

Üreticisine en fazla para kazandırdığı için yeşil altın olarak bilenen fıstığın Kilis’te, 2020 yılı hasadı tamamlandığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.