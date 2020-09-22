Kilis'te koronavirüs denetimleri

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te polis ekipleri, 8 bölgede oluşturdukları kontrol noktalarında maske denetimi yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kentin 8 ayrı bölgesinde oluşturduğu kontrol noktalarında araçlar tek tek durduruldu. Sürücü ve yolculara uyarılarda bulunan ekipler, maske takmayan kişilere ise 900'er lira idari para cezası uyguladı. Denetimlerde, karantinada olması gereken ancak dışarı çıkanlar ise 3 bin 150 lira para cezası kesilerek, yurda gönderiliyor.
Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki motorize polis ekipleri de sokaklarda devriye gezerek, kurallara uymayanlara para cezası uygulamaya devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2020-09-22 14:50:20
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