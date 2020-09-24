Kilis´te 84 kaçak göçmen, 24 organizatör yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis´te 84 kaçak göçmen, 24 organizatör yakalandı

DHA

Kilis´te 84 kaçak göçmen, 24 organizatör yakalandı


Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te, Suriye´den Türkiye´ye yasa dışı yollarla gelen 84 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 24 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yaptığı 14 ayrı operasyonda Suriye´den Türkiye´ye kaçak yollarla geldiği belirlenen 84 kişiyi yakaladı. Yabancı uyruklu 84 kişi sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 24 kişinin ise emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2020-09-24 12:15:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kilis´te askeri araç devrildi: 5´i asker 16 yaralı
YEREL HABERLER Kilis´te askeri araç devrildi: 5´i asker 16 yaralı
Sınırda askeri araç devrildi: 16 yaralı
YEREL HABERLER Sınırda askeri araç devrildi: 16 yaralı
Rektör Karacoşkun’dan Kaymakam Soysal’a hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Rektör Karacoşkun’dan Kaymakam Soysal’a hayırlı olsun ...
Genel Müdür Topoğlu sporcular ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Genel Müdür Topoğlu sporcular ile bir araya geldi
Kilis’te salça ile toz biber zamanı
YEREL HABERLER Kilis’te salça ile toz biber zamanı
"Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri" start aldı
YEREL HABERLER "Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri" start aldı
Rektör Karacoşkun İl Müdürü Bahattin Yetim ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Karacoşkun İl Müdürü Bahattin Yetim ile bir ...
Kilis'te koronavirüs denetimleri
YEREL HABERLER Kilis'te koronavirüs denetimleri
Kilis'te kaçak sigara operasyonu
YEREL HABERLER Kilis'te kaçak sigara operasyonu
Kilis karası üzümününde hasat sona erdi
YEREL HABERLER Kilis karası üzümününde hasat sona erdi
Kilis’te korona vakalarında artış sürüyor
YEREL HABERLER Kilis’te korona vakalarında artış sürüyor
Kilis'te ruhsatsız iş yerlerine yönelik denetimler arttırıldı
YEREL HABERLER Kilis'te ruhsatsız iş yerlerine yönelik denetimler ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X