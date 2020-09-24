Kilis´te 84 kaçak göçmen, 24 organizatör yakalandı

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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te, Suriye´den Türkiye´ye yasa dışı yollarla gelen 84 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 24 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yaptığı 14 ayrı operasyonda Suriye´den Türkiye´ye kaçak yollarla geldiği belirlenen 84 kişiyi yakaladı. Yabancı uyruklu 84 kişi sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 24 kişinin ise emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2020-09-24 12:15:18



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