Üzüm üreticileri Birliği Başkanı Şıh Mehmet Yalçın oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üzüm üreticileri Birliği Başkanı Şıh Mehmet Yalçın oldu

İHA

Üzüm üreticileri Birliği Başkanı Şıh Mehmet Yalçın oldu

Kilis’in Musabeyli ilçesinde kurulan Üzüm Üreticileri Birliği Başkanlığına Şıh Mehmet Yalçın seçildi.
Kilis Üzüm Üreticileri Birliğinin Genel Kurul Toplantısı Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Tarım ve Orman Musabeyli İlçe Müdürü Nurettin Yıldız ve Birlik üyelerinin katılımlarıyla gerçekleşti. Saygı duruşu ve istiklal marşı okunmasından sonra kısa süre önce kurulan Üzüm Üreticiler Birliğinin faaliyetleri bilgi verildi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, üzümün Kilis için en önemli tarım ürünlerinin başında geldiğine ifade ederek, “İlimizde tarımsal üretimde çok önemli bir yere sahip olan zeytinden sonra, üzüm de çiftçiler için hayati öneme sahip bir üründür. Ancak bölgede uzun yıllar eski usullerle üretim yapılması, hastalık ve zararlılara karşı etkin mücadele yapılamaması, ürünün değerinde pazarlanamaması gibi nedenlerle bağcılık istenilen gelişmeyi göstermemiştir. Kuruluş Genel Kurul Toplantısını yaptığımız Kilis Üzüm Üreticileri Birliği sayesinde İlimizde bulunan üzüm üreticileri bir araya gelecek, 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununda öngörülen üzüm üretimi talebe göre planlanacak, üretilen ürünün özellikle de yöremize ait kurutmalık Horoz Karası çeşidimizin kalitesi arttırılarak katma değeri yüksek bir şekilde pazarda yer alması sağlanacak, böylece üzüm üreticisi çiftçimizin yüzü gülecek ve emeği yerde kalmayacaktır. Birliğimizin ilimiz üzüm üreticisi çiftçilerine hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
Yapılan konuşmalardan sonra Kilis Üzüm Üreticileri Birliğinin Genel Kurul toplantısında seçimlere tek liste halinde giren İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, Üzüm üreticileri birliği başkanlığına seçildi. Yönetim kurulu üyeleri Duran Yüksek, Mehmet Çelebi, Dilaver Şimşek, Ramazan Şahin olurken, Denetim Kurulu üyeliklerine ise Mehmet Bozkurt, Mahmut Çelik ile Hasan Palatdemir seçildi. İl Müdürü Kökçüoğlu, Birlik Genel Kurul Toplantısı sonrasında kurutmalık üzüm üreten çiftçilerin sergilerini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vatandaşlara tek kullanımlık seccade dağıtımı yapıldı
YEREL HABERLER Vatandaşlara tek kullanımlık seccade dağıtımı yapıldı
“Sıfır Atık, Sıfır Kayıp” projesi
YEREL HABERLER “Sıfır Atık, Sıfır Kayıp” projesi
“33. Ahilik Haftası etkinliği
YEREL HABERLER “33. Ahilik Haftası etkinliği
Geçici işe başvuran 3 bin 313 aday için kura çekimi yapıldı
YEREL HABERLER Geçici işe başvuran 3 bin 313 aday için kura çekimi ...
Üniversite öğrencilerine uyarı
YEREL HABERLER Üniversite öğrencilerine uyarı
Zabıtadan covid-19 denetimi
YEREL HABERLER Zabıtadan covid-19 denetimi
Kilis'te 81 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kilis'te 81 kaçak göçmen yakalandı
Kilis´te 84 kaçak göçmen, 24 organizatör yakalandı
YEREL HABERLER Kilis´te 84 kaçak göçmen, 24 organizatör yakalandı
Kilis´te askeri araç devrildi: 5´i asker 16 yaralı
YEREL HABERLER Kilis´te askeri araç devrildi: 5´i asker 16 yaralı
Sınırda askeri araç devrildi: 16 yaralı
YEREL HABERLER Sınırda askeri araç devrildi: 16 yaralı
Rektör Karacoşkun’dan Kaymakam Soysal’a hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Rektör Karacoşkun’dan Kaymakam Soysal’a hayırlı olsun ...
Genel Müdür Topoğlu sporcular ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Genel Müdür Topoğlu sporcular ile bir araya geldi
Kilis’te salça ile toz biber zamanı
YEREL HABERLER Kilis’te salça ile toz biber zamanı
"Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri" start aldı
YEREL HABERLER "Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri" start aldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X