Kilis’te caddelere son bahar bakımı

Kilis Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü tarafından kent merkezindeki ağaçların budaması yapılarak, park, bahçe, cadde ve refüjlere bakım yapılıyor

Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri, Parklarda bulunan banklar, oyun guruplarının bakımı ve onarımı yapıldıktan yapılıyor. Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından Park bahçe ve yeşil alanlardaki çim biçme, ağaç budama, bakım onarım ve sulama çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor.

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