Kaymakam Kırçuval EBA Erişim Noktalarını inceledi

Kilis’in Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, eğitimöğretime başlayan okulları ziyaret ederek EBA erişim noktalarını inceledi.
Kaymakam Sertaç Kırçuval, köy okullarındaki EBA Erişim Noktalarını inceledikten sonra köylerde bulunan öğrencileri evlerinde ziyaret ederek taleplerini dinlediler. Öğrenciler ile yakından ilgilenen Kaymakam Kırçuval, öğrencilere her türlü desteği vereceklerini söyledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.