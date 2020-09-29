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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zabıtadan hurdacılara denetim

İHA

Zabıtadan hurdacılara denetim

Kilis’te, çevre kirliğine yol açan kötü koku oluşturan hurdacılara yönelik olarak denetim yapıldı.
Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Kent merkezinde geri dönüşüm işi ile uğraşan kamuya ait alanlara atık malzemelerini yan görüntü kirliliği kötü koku oluşturan hurdacılara yönelik denetim yapıldı. Görüntü ile çevre kirliliğine yol açan hurdacılara cezai eşlem yapıldı. Açık alanlara konulan hurdaların kaldırılması istendi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri gelen şikayetler üzerine denetimleri attırarak sürdürüyor.
Ayrıca Zabıta Müdürlüğü ekipleri izinsiz beton dökümü yapan inşaat yetkilisine ve ilgili beton firmasına idari işlem uygulandığı bildirildi.

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