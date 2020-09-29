Kilis´te 2 araç çarpıştı: 5 yaralı

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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde çevreyolu üzerinde meydana geldi. Hasan T. yönetimindeki 27 FH 004 plakalı otomobil, kavşakta Behçet D.'nin kullandığı 79 DK 279 plakalı hafif ticari araçla çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarparak takla atıp, ters döndükten sonra durdu. Kazada, yaralanan sürücüler ile yanlarında bulunan Murat Emre P., Baran Baki P. ve Muhammet Resul K., çağırılan ambulanslarla kaldırıldıkları Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

FOTOĞRAFIDHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2020-09-29 14:23:22



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